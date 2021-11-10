صحيفة: دولة خليجية توقف جميع أنواع التأشيرات للبنانيين

كشفت وسائل إعلام كويتية عن أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للبنانيين حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ولبنان.

ونقلت "صحيفة القبس" الكويتية، عن مصادر أمنية مطلعة، قولها إن "من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد"، مشيرة إلى أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء كانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول "فيز العمل".

واندلعت أزمة دبلوماسية بين لبنان ودول الخليج بعد نشر مقابلة متلفزة جرى تسجيلها مع جورج قرداحي قبل توليه مهام منصبه وزيرا للإعلام في لبنان، اعتبر فيها أن جماعة "أنصار الله" اليمنية "تدافع عن نفسها في وجه اعتداء خارجي على اليمن منذ سنوات"، وما فاقم الأزمة أكثر، هو رفض قرداحي الاعتذار.

وأعلنت بعدها السعودية استدعاء سفيرها لدى بيروت، وإمهال السفير اللبناني في المملكة 48 ساعة لمغادرة البلاد، ولحقت بها في هذا القرار الكويت والبحرين والإمارات، كما أعلنت المملكة، وقف دخول الواردات اللبنانية إلى أراضيها.

وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، أن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي كانت كفيلة بنزع فتيل الأزمة مع دول الخليج العربية، مشيرا إلى أن العلاقات العربية العربية يجب أن تكون إيجابية وجيدة.

تابع أحدث أخبار لبنان عبر سبوتنيك عربي.