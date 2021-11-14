لحظات اقتحام القوات الخاصة التركية لكهوف مسلحين في الجبال شمالي العراق... فيديو

نشر الجيش التركي، اليوم الأحد، فيديو يظهر لحظات اقتحام قواته الخاصة لكهوف يستخدمها مسلحو حزب العمال الكردستاني (بي كا كا) شمالي العراق، في إطار عملية "مخلب الصاعقة".

ويظهر في الفيديو الذي نشرته وزارة الدفاع التركية، لحظات دخول القوات الخاصة لكهوف المسلحين مرورا بأنفاق ضيقة للغاية، وتمشيطها وتدميرها بحيث تصبح غير قابلة للاستخدام.

Irak’ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Operasyonu ile teröristlere ait 163 mağara tahrip edilerek 57 uzun ve 81 kısa menzilli silah ile bunlara ait binlerce mühimmat ele geçirildi.

Bölgede geçen ay 27 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/Ltdjh9YMlD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2021

وقالت الوزارة تعليقا على الفيديو، إن القوات التركية تمكنت من دخول 163 كهفا في إطار عملية "مخلب الصاعقة"، كما "حيدت 27 إرهابيا" في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت إلى ضبط كميات كبيرة من المعدات والمستلزمات التي يستخدمها المسلحون في تلك المغارات، كالأسلحة والذخيرة وأجهزة الاتصال وغيرها.

وأضافت أنه تم ضبط 57 قطعة سلاح طويلة المدى و81 سلاحا قصير المدى وآلاف من ذخيرتها.

يذكر أن البرلمان التركي، كان قد وافق الشهر الماضي، على مذكرة من الرئاسة تمدد التفويض الممنوح للحكومة من أجل شن عمليات عبر الحدود في شمال العراق وسوريا لمدة عامين آخرين.

وتنفذ تركيا عمليات عسكرية ضد مواقع "حزب العمال الكردستاني"، الذي تصنفه أنقرة تنظيما إرهابيا، في شمال العراق، والتي تسببت بتوترات دبلوماسية في أكثر من مناسبة بين البلدين، شملت استدعاء بغداد السفير التركي لديها ردا على ما تعتبره انتهاكا لسيادتها.

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