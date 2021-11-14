إعلام: مستشار الأمن القومي الإسرائيلي يلتقي رئيس المخابرات المصرية في القاهرة

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن مستشار الأمن القومي الإسرائيلي إيال حولاتا توجه إلى القاهرة، اليوم الأحد، لإجراء محادثات مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل.

وبحسب موقع "والا" العبري، ستتناول المباحثات الأوضاع في قطاع غزة وعملية التهدئة مع حركة "حماس".

كما يتوقع أن تثار خلال المحادثات قضية الوساطة المصرية بشأن الأسرى والمفقودين.

وكان رئيس حركة "حماس " في قطاع غزة، يحيى السنوار، قد اتهم إسرائيل، الأسبوع الماضي، بتعطيل ملف صفقة تبادل الأسرى، مؤكدا أنها حاولت ربط هذا الملف بالإعمار ورفع الحصار عن غزة وقد فشلت في ذلك.

وقال السنوار في تغريدة عبر "توتير"، إن الحركة أخبرت كل الوسطاء بمن فيهم مصر بأنه لا يمكن ربط هذين الملفين.

وأضاف أن المواجهة الأخيرة اندلعت من أجل القدس وليس من أجل حصار غزة، مؤكدا أن حماس لا تقبل أن تفصل غزة عن القدس والضفة الغربية.

وحذر من أن المنطقة ستبقى على صفيح ساخن إذا ما استمرت إسرائيل بسياساتها في القدس، وضد أسرانا المضربين عن الطعام، مشيرا إلى أن تل أبيب غير جاهزة لدفع ثمن صفقة تبادل أسرى نحن عرضنا خارطة طريقها ومصممون عليها.

يذكر أن مصر نجحت بعد جولة مواجهة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في مايو/ أيار الماضي في إيصال الطرفين إلى تهدئة من خلال اتصالات مصرية فلسطينية، ومصرية إسرائيلية لوقف التصعيد فيما تواصل مصر جهودها لإخماد أي إمكانية لنشوب مواجهة بين الطرفين.

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