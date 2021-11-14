حرائق لبنان في ازدياد... صور وفيديو

ازدادت مساحات الحرائق في لبنان، وتنوعت مناطقها، فيما زادت الاستغاثات من سكان الأماكن المنكوبة.

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، أظهرت حجم الخسائر، واتساع رقعة الحرائق، بينما زادت مناشدات السكان من أجل حماية المساحات الخضراء التي تلتهمها النيران.

وقد اتسعت الحرائق في القصيبة، ومحيط باريش قضاء صور، والمنطقة الحرجية بين الزرارية وصير الغربية.

ونشر الدفتاع المدني اللبناني عبر صفحته بموقع "فيسبوك"، صورا لقواته وهي تحاول إخماد النيران في مناطق مختلفة.

وقال: "أخمد عناصر من الدفاع المدني في تمام الساعة 16:15 من تاريخ اليوم الـ14 من نوفمبر/ تشرين الأول الجاري، حريقاً شب في أعشاب في عين المرج –عاليه".

كما عدد الدفاع المدني اللبناني الحرائق التي قامت قواته بالتعامل معها اليوم، في كل من الكفور-النبطية، الصفرا-كسروان، و بيت الدين-الشوف وغيرها في مختلف أنحاء البلاد.

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