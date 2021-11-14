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    ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان

    محمد بن سلمان يعلن إنشاء مدينة هي الأولى من نوعها

    © REUTERS / SAUDI ROYAL COURT
    العالم العربي
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    أعلن ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة "مسك الخيرية" الأمير محمد بن سلمان، إطلاق مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية كأول مدينة غير ربحية في العالم، لتكون نموذجاً ملهماً لتطوير القطاع غير الربحي عالمياً، وحاضنة للعديد من المجاميع الشبابية والتطوعية وكذلك المؤسسات غير الربحية المحلية والعالمية.

    وبين ابن سلمان قائلا: "ستساهم المدينة غير الربحية الأولى من نوعها في تحقيق مستهدفات مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" في دعم الابتكار وريادة الأعمال وتأهيل قيادات المستقبل، وذلك من حيث ما ستوفره من فرص وبرامج تدريب للشباب والفتيات، كما ستضم جملة من الخدمات التي ستساهم في إيجاد بيئة جاذبة للمستفيدين من أنشطة المدينة"، حسبما ذكرت جريدة "الوطن" السعودية.

    ​وأضاف: "ستحتضن المدينة التي تتبنى مفهوم التوأم الرقمي على العديد من الأكاديميات والكليات والمدارس، وستتضمن مركزا للمؤتمرات، ومتحفا علميا، ومركز الإبداع ليكون مساحة لتحقيق طموحات المبتكرين في العلوم والتقنية بالأنظمة المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، والإنترنت، والروبوتات، وكذلك معهدا ومعرضا للفنون، ومسارح لفنون الأداء، ومنطقة ألعاب، ومعهدا لفنون الطهي بالإضافة إلى مجمع سكني متكامل، وتهدف المدينة أيضاً لاستضافة رؤوس الأموال الجريئة والمستثمرين ذوي المساهمات المجتمعية حول العالم".

    تقع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية الأولى من نوعها على أرض خاصة  بولي العهد، في حي عرقة بمحاذاة وادي حنيفة في الرياض، على مساحة تقدر بحوالي 3.4 كم مربع، التي خصصها لتنفيذ المشروع.
    ويجسّد المخطط الرئيسي للمدينة حاضرة رقمية متقدمة محورها الإنسان، كما تم تصميم المدينة لتكون مستدامة وصديقة للمشاة، إضافة إلى تخصيص نحو 44% من المساحة الإجمالية كمساحات خضراء مفتوحة لتسهم في تعزيز التنمية المستدامة.
    الجدير بالذكر، أن الإعلان عن المدينة جاء بهدف إيجاد منظومة حيوية تمكن المواهب السعودية الشابة من رسم مستقبل المملكة والعالم، وذلك بالعمل على تشجيع التعلم وتنمية المهارات القيادية لدى الشباب، كما سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل حول سير مراحل مشروع مدينة الأمير محمد بن سلمان غير الربحية خلال الأشهر القليلة القادمة.

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