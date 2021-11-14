شيخ الأزهر يهنئ محمد بن زايد باستضافة الإمارات مؤتمر المناخ "كوب 28"

هنأ شيخ الأزهر أحمد الطيب، ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، بفوز الإمارات باستضافة مؤتمر المناخ "كوب 28" عام 2023، والذي يعد أهم وأكبر مؤتمر دولي للعمل المناخي.

وقال الطيب في تغريدة بحسابه على تويتر مساء اليوم الأحد: "سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ محمد بن زايد، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28".

وشدد شيخ الأزهر على أن "الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية".

سعدت بالحديث مع أخي سمو الشيخ @MohamedBinZayed، وتهنئة سموه بفوز دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة قمة المناخ COP28.

الإمارات جزء عزيز من القلب العربي والإسلامي، يسعد كل عربي بنجاحاته وتمثيله المشرف لوطننا العربي في المحافل الدولية. — أحمد الطيب (@alimamaltayeb) November 14, 2021

والخميس الماضي، أعلنت الأمانة العامة لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ رسمياً عن استضافة دولة الإمارات للحدث العالمي، بعد حصولها على تأييد مجموعة آسيا، والمحيط الهادئ.

وطلبت الإمارات، في وقت سابق، استضافة دورة قمة المناخ لعام 2023، التي تشارك فيها الدول الأعضاء في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.

يشار إلى أن الأمانة العامة للمؤتمر، كانت قد اختارت مصر، لاستضافة نسخته السابعة والعشرين "كوب 27" في عام 2022.

وأمس السبت، اختتم مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 26" في مدينة غلاسكو باسكتلندا، بمشاركة ما يقرب من 200 دولة بالاتفاق على اتفاق عالمي جديد للتصدي لتغير المناخ.