توجيه من رئيس الوزراء العراقي بشأن مكافحة الفساد

أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيها جديدا بشأن جهود مكافحة الفساد.

وقالت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، إن مكتب رئيس مجلس الوزراء أصدر توجيها ألزم فيه الوزرات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، بالتنسيق معها في المؤتمرات والاجتماعات والمجالات المتعلقة بمضامين الاتفاقيات الدولية المعنية بمكافحة الفساد، حسبما نقلت "السومرية نيوز".

ويأتي توجيه رئيس مجلس الوزراء في إطار جهود وسعي العراق إلى مكافحة الفساد، وتماشيا مع مضامين اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي انضم إليها العراق، بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007، حسبما ذكر بيان هيئة النزاهة.

وأضاف البيان أن "التوجيه بالتنسيق مع الهيئة يأتي من كونها الجهة الرسمية المعنية بتمثيل العراق في الاتفاقية الأممية، ومضامين أحكام قانونها النافذ رقم (30) لسنة 2011 المعدل".

وتأتي تلك الخطوة بعدما صادق العراق على الاتفاقية العربية لمُكافحة الفساد، من أجل تعزيز التعاون العربي في ميادين الوقاية من الفساد ومكافحة كل أشكاله.

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