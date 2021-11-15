مصر... تعيين متحدث جديد باسم وزارة الصحة

وأصدر الوزير، أمس الأحد، قرارا بتعيين حسام عبد الغفار متحدثا باسم وزارة الصحة، بدلا من خالد مجاهد، بحسب بوابة "الأهرام" المصرية.

وفي أواخر الشهر الماضي، كلف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، وزير التعليم والبحث العلمي، خالد عبد الغفار، بإدارة مهام وزارة الصحة لحين شفاء وزيرة الصحة، هالة زايد.

وتعرضت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة زايد، لأزمة قلبية نقلت على إثرها إلى مستشفى وادي النيل بالعاصمة المصرية، وتم احتجازها داخل غرفة العناية المركزة.

وفيما أفاد المتحدث السابق باسم الوزارة، خالد مجاهد، وقتها أنها أجرت قسطرة علاجية في القلب، فقد ذكرت وسائل إعلام مصرية أن زايد عانت من ارتفاع شديد في ضغط الدم أدى إلى ارتشاح في المخ.

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