الاتحاد الأوروبي يضيف أربعة وزراء سوريين إلى قائمة العقوبات

أضاف الاتحاد الأوروبي أربعة وزراء سوريين إلى قائمة عقوبات الاتحاد المفروضة على سوريا، بحسب وثيقة نشرت في جريدة الاتحاد الأوروبي الرسمية.

وقال المجلس الأوروبي في بيان: "المجلس قرر اليوم إدراج 4 وزراء مُعينين مؤخرا إلى قائمة الأشخاص والكيانات الخاضعة للتدابير التقييدية من قبل الاتحاد الأوروبي في ضوء الوضع في سوريا".

وتضم قوائم العقوبات في سوريا 287 فردا و 70 منظمة، حيث يمنع عنهم السفر إلى الاتحاد الأوروبي، بالإضافة لتجميد جميع أصولهم.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي قد فرض سابقا عقوبات على الحكومة السورية تمدد سنويا.

وقال رئيس الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في منتصف مارس / آذار، إن الاتحاد الأوروبي لن يرفع العقوبات المفروضة على سوريا ولن يساعد في إعادة بناء ذلك البلد حتى يبدأ نقل السلطة هناك. في الوقت نفسه، يقول الاتحاد الأوروبي إن العقوبات الأوروبية لا تمنع الاتحاد الأوروبي من أن يظل المانح الرئيسي لسوريا. على وجه الخصوص، يقدم الاتحاد الأوروبي المساعدة للاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا.