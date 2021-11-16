العراق... القبض على عنصر "خطير" بتنظيم "داعش"

وحسب موقع السومرية نيوز العراقي، أكد بيان للوزارة أن خلية مهمات الاستخبارات والتابعة لمديرية نينوى، تمكنت من إلقاء القبض على عنصر خطير بتنظيم "داعش".

ويعمل العنصر الذي وصفه البيان بـ"الخطير" في ديوان الجند في التنظيم الإرهابي، وقد صدرت مذكرة اعتقال بحقه من قبل.

وأعلن العراق، في التاسع من ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، طرد عناصر التنظيم المتطرف وفرض السيطرة الكاملة على جميع الأراضي العراقية بما فيها الشريط الحدودي مع سوريا، لكن خلايا نائمة تابعة للتنظيم ما تزال تنشط في بعض مناطق البلاد.

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