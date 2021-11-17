قوات التحالف العربي تعلن مقتل 90 عنصرا من جماعة أنصار الله في عمليات نفذتها باليمن

أعلنت قوات "التحالف العربي" بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الأربعاء، مقتل 90 عنصرا من مقاتلي جماعة أنصار الله (الحوثيين)، في عمليات نفذتها بمحافظتي مأرب والبيضاء في اليمن.

القاهرة – سبوتنيك. ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية، عن بيان للتحالف، أنه "نفذ 29 عملية استهداف في مأرب والبيضاء، خلال الـ 24 ساعة الماضية، أسفرت عن مقتل 90 عنصرا حوثيا، وتدمير منظومة دفاع جوي، و22 آلية".

وأضاف البيان، "نفذنا 6 عمليات استهداف بالساحل الغربي، لدعم قوات الساحل وحماية المدنيين".

وكان التحالف أعلن، صباح اليوم، تدمير طائرتين مسيرتين لجماعة "أنصار الله" في أجواء خميس مشيط، جنوب غربي السعودية.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من عدة دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف، فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض، وتدمير البنية التحتية للبلاد.