إعلام: السلطات التركية تعتقل فنانا سوريا شهيرا

أكد محمد سليمان، وهو ابن الفنان السوري عمر سليمان، اليوم الأربعاء، أنباء اعتقال والده صباح اليوم من منزله في ولاية أورفا من قبل السلطات التركية.

ووفقاً لموقع "نورث برس" فإن: "الفنان الشعبي السوري ينحدر من مدينة سري كانيه (رأس العين)، ونزح إلى تركيا منذ بداية الحرب على سوريا، وأقام حفلات في العديد من الدول الأوروبية".

ونقلت وسائل إعلام تركية أن تهمة سليمان هي الانتماء "لمنظمة إرهابية"، فيما رجح نجل الفنان الشعبي السوري، أن يكون سبب الاعتقال "تقرير كيدي ضده".

ونفى محمد سليمان أن يكون لوالده أي علاقة بالسياسة أو انتماء لجهة سياسية.

​ويشتهر الفنان السوري عمر سليمان المولود في رأس العين، سوريا بأدائه الأغاني السورية والعراقية باللغتين العربية والكردية أثناء المناسبات والأعراس، كما يشتهر أيضًا بمشاركاته في المهرجانات العالمية وبتعاونه مع المغنين العالميين، ويلقب بـ"القيصر"، ومن أشهر أغانيه "ورني ورني".