التحالف العربي يعلن تنفيذ 35 عملية في مأرب شمالي اليمن

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن، اليوم الخميس، إلحاق خسائر في الأرواح والعتاد بجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، في عمليات استهداف بمحافظتي مأرب والجوف شمال اليمن.

القاهرة - سبوتنيك. وقال التحالف، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه "نفذ 35 عملية استهداف لآليات وعناصر الميليشيا (في اشارة إلى جماعة أنصار الله) في مأرب (شمال شرقي اليمن)، والجوف (محافظة محاذية لمأرب) خلال الساعات الـ 24 الماضية".

وأضاف: "عمليات الاستهداف شملت تدمير 24 آلية عسكرية والقضاء على أكثر من 200 عنصر إرهابي".

ووفقاً للتحالف، "قُتل 27 ألفاً من عناصر المليشيا الإرهابية بمعركة مأرب وعليهم تحمل المزيد من الخسائر"، على حد تعبيره.

وكثف التحالف العربي عملياته الجوية المساندة لقوات الجيش اليمني في معاركها الدائرة مع جماعة أنصار الله في محافظة مأرب الغنية بالنفط، بعد إحراز الجماعة تقدمات ميدانية خلال عمليتها العسكرية المستمرة للشهر التاسع توالياً في محافظة مأرب، وإعلانها مطلع الشهر الجاري، السيطرة على 12 مديرية بما فيها مديريتا الجُوبة وجبل مُراد من أصل 14 في المحافظة والوصول إلى مدخل مدينة مأرب.

وتشهد محافظة مأرب، منذ مطلع شباط/ فبراير الماضي، قتالاً متصاعداً بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين، اثر إطلاق الجماعة عملية عسكرية للسيطرة على مركز المحافظة مدينة مأرب.

وتكتسب السيطرة على مدينة مأرب أهمية سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في الصراع باليمن، إذ تضم المدينة مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، إضافة إلى حقول ومصفاة صَافِر النفطية.

ويمثل القتال في مأرب جانباً من معارك عنيفة يشهدها اليمن منذ نحو 7 أعوام بين جماعة أنصار الله، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء أواخر 2014.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة الحوثيين، أواخر 2014.

وتسبب النزاع الدموي في اليمن بمقتل وإصابة مئات الآلاف؛ فضلاً عن نزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض.

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