مصدر حكومي لـ"سبوتنيك": الدبيبة يقدم أوراق ترشحه للرئاسة بداية الأسبوع المقبل

أفاد مصدر حكومي ليبي رفيع المستوى، مساء اليوم الخميس، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة سيقدم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية للمفوضية العليا للانتخابات بداية الأسبوع المقبل.

وقال المصدر في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، ردا على احتمالية ترشح الدبيبة للانتخابات الرئاسية، إن

"الدبيبة سيقدم أوراق ترشحه للمفوضية العليا للانتخابات الليبية بداية الأسبوع المقبل".

ومن أبرز المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم، سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، الذي قدم يوم الأحد، أوراق ترشحه لانتخابات الرئاسة، ثم تبعه خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، يوم الثلاثاء.

وأمس الأربعاء، أعلن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، الترشح لانتخابات الرئاسة.

وكانت المفوضية الليبية العليا للانتخابات قد أعلنت فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري وحتى الـ 22 من الشهر نفسه.

وقالت في بيان إن طلبات الترشح المقدمة إلى المفوضية لا تعني بالضرورة أن طلب المترشح قد قُبل، بل هي عملية استلام فقط، حيث سيتم النظر في صحتها.

ومن المقرر أن تعقد الانتخابات الرئاسية في ليبيا في الـ24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

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