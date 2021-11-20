الحوثي يتضامن مع حماس ضد قرار بريطانيا

علق القيادي في جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) اليمنية، محمد علي الحوثي، يوم الجمعة، على اعتزام بريطانيا تصنيف حركة المقاومة الإسلامية حماس الفلسطينية، منظمة إرهابية.

وقال محمد الحوثي وهو عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، عبر "تويتر": ندين تصنيف حماس بالإرهاب، وإن كان غير مستغرب من بريطانيا المؤسس للاحتلال "في إشارة إلى إسرائيل".

وأضاف: "وعندما يتزامن (يقصد التصنيف) مع مرور ذكرى وعد بلفور الإجرامي، فهو تأكيد على استمرار بريطاني في إرهاب الضحية ودعم الكيان المجرم".

وختم الحوثي قائلا: "إننا على يقين أن التصنيف سياسي، ولا يمثل لقيادة حماس ومناصريها إلا عزيمة لاستمرار تحرير القدس وكل فلسطين".

وكانت صحيفة الغارديان البريطانية قد ذكرت، صباح اليوم الجمعة، أن وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، تعتزم إعلان حركة حماس منظمة إرهابية وذلك عبر مشروع قانون بريطاني سينص على منع تقديم أي دعم للحركة الفلسطينية، وكل من يتورط في ذلك سيحكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وادعت الوزيرة البريطانية بأن هذه الخطوة يمكن أن تساعد في محاربة "معاداة السامية"، موضحة أنه سيحظر التعامل مع حركة حماس أو ترتيب أي لقاءات معها أو حتى الإعراب عن دعمها.

ندين تصنيف حماس بالارهاب

وان كان غير مستغرب من بريطانياالمؤسس للاحتلال

وعندمايتزامن مع مرور ذكرى وعدبلفور الاجرامي

فهو تاكيد على استمرار بريطاني في ارهاب الضحية ودعم الكيان المجرم

انناعلى يقين ان التصنيف سياسي و لايمثل لقيادة حماس ومناصريها الاعزيمةلاستمرارتحرير #القدس

وكل فلسطين — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) November 19, 2021

ويشار أن كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس هي المحظورة فحسب، حاليا في بريطانيا.

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