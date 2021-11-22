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    هادي العامري

    العامري محذرا: إلغاء 18% من محطات الاقتراع في العراق سيغير جذريا نتائج الانتخابات

    © AP Photo / Karim Kadim
    العالم العربي
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    قال هادي العامري رئيس تحالف "الفتح" العراقي إن إلغاء 18 في المئة من محطات الاقتراع من شأنه أن يحدث تغييرا جذريا في نتائج الانتخابات.

    جاء ذلك في بيان للعامري لدى استقباله، اليوم الاثنين، وفدا من الجبهة التركمانية برئاسة حسن توران، في مكتبه في العاصمة بغداد، بحسب "السومرية نيوز".

    واتهم الطرفان المفوضية المستقلة للانتخابات بسوء الإدارة، ما أسهم في إحداث "فوضى عارمة" للوضع السياسي.

    عيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
    © AFP 2021 / HAIDAR HAMDANI
    الصدر يحذر من محاولة تغيير نتائج الانتخابات العراقية

    يشار إلى أن ما يزيد عن مليون صوت في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي، مهددة بالإلغاء بسبب "ثغرة" في وقت إغلاق صناديق الاقتراع.

    وأوضح العامري أن "قرارات الهيئة القضائية ببطلان بعض المحطات التي لم تغلق في الساعة السادسة ستؤدي إلى بطلان أكثر من 6000 محطة"، مشيرا إلى أنه تم أيضا "إلغاء ما يقارب 4000 محطة بسبب وجود بصمات متكررة، ما يعني أن 10000 محطة ستلغى وهو رقم يشكل ما نسبته 18 في المئة من مجموع المحطات في العراق التي يصل عددها إلى 55 ألف محطة".

    واعتبر في بيانه أن "هذه الأرقام وغيرها هي أرقام كبيرة ومؤثرة من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا وتغييرا جذريا في نتائج الانتخابات".

    ونتائج الانتخابات العراقية تواجه رفضا واسعا من قبل أغلب القوى السياسية الشيعية التي اجتمعت تحت ما يسمى "الإطار التنسيقي"، والتي تجاوزت مطالبها إجراء عدّ وفرز يدوي شامل للأصوات إلى إلغاء النتائج وإعادة إجراء الانتخابات.

    وكانت النتائج الأولية للانتخابات قد كشفت تصدر الكتلة الصدرية التابعة لمقتدى الصدر بـ 73 مقعدا من أصل 329، بينما كان تحالف "الفتح" برئاسة العامري أبرز الخاسرين بحصوله على 16 مقعدا فقط، وذلك بعد أن حل في انتخابات عام 2018 في المركز الثاني بحصوله وقتها على 48 مقعدا.

    ومساء أمس الأحد، حذّر مقتدى الصدر من محاولات بعضهم تغيير نتائج الانتخابات التي جرت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، معربا عن ثقته في "نزاهة عمل المفوضية المستقلة للانتخابات ودقة مهنيتها في كل تفاصيل عملها".

    وقال الصدر إن أطرافا لم يسمها تحاول التدخل في عمل القضاء والمحكمة، في محاولة تغيير نتائج الانتخابات حتى يتمكنوا من "مجاراة الكتلة الأكبر ليتمكنوا من تعطيل حكومة الأغلبية التي استاؤوا من بوادر إشراقاتها"، وفق تعبيره.

    وأمس الأحد، قال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا للانتخابات، عماد جميل محسن، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "المفوضية جاهزة لإعلان النتائج بعد بت الهيئة القضائية بالطعون كافة"، مشيرا إلى أن "إعلان النتائج النهائية يكون بعد يومين من بت الهيئة القضائية بآخر طعن".

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