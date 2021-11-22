أمير قطر يهدي سلطان عمان "سيف المؤسس"... صور

تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع سلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، أرفع ‏الأوسمة، وذلك خلال زيارة الأخير للعاصمة القطرية الدوحة.‏

وأهدى أمير قطر لسلطان عمان، سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، بينما أهدى سلطان عمان لأمير قطر وسام عمان المدني من الدرجة الأولى، وذلك تعبيرا منهما عن متانة العلاقات بين شعبيهما.

حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، يهدي سلطان عمان الشقيقة سيف المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، وذلك تجسيدا لعرى الأخوة التي تجمع بين الشعبين الشقيقين القطري والعماني، وما يكنه سموه شخصيا لجلالة السلطان من مشاعر المودة والتقدير.#قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/tqj6SmECeu — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 22, 2021

صاحب الجلالة سلطان عمان الشقيقة يهدي وسام عمان المدني من الدرجة الأولى لأخيه حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تقديرا لسموه وتعبيرا عن متانة وعراقة العلاقات الأخوية بين الشعبين القطري والعماني.#قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/pv8HG7uIBp — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 22, 2021

وقام كل من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني وسلطان عمان هيثم بن طارق، اليوم الاثنين، بتوقيع 6 اتفاقات تعاون، شملت المجالات العسكرية والمالية والسياحة الموانئ البحرية.

صور| حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وأخوه جلالة سلطان عمان يشهدان التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرة تفاهم في مجالات التعاون العسكري، والاستثمار والسياحة والنقل البحري وتنمية الموارد البشرية pic.twitter.com/gl5hUoJKd3 — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 22, 2021

صور| صاحب السمو وأخوه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان الشقيقة، يعقدان جلسة مباحثات رسمية بالديوان الأميري، بحثا خلالها العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.#قطر_ترحب_بالسلطان_هيثم pic.twitter.com/13O08slhxr — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) November 22, 2021

وأقام أمير قطر لسلطان عمان مأدبة غداء ترحيبا به لزيارته للدوحة، التي تعد ثاني زيارة خارجية له منذ توليه السلطة في يناير/ كانون الثاني 2020، بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وعند دخول طائرة سطان عمان، هيثم بن طارق، الأجواء القطرية، رافقتها 5 طائرات عسكرية تابعة للديوان الأميري القطري.

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