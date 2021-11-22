موسكو تتبرع بكتب مدرسية للمدارس في سوريا

زار وفد من العاصمة الروسية موسكو، سوريا وسلّم كتبًا مدرسية إلى مدارس في دمشق ومعلولا لتعليم اللغة الروسية، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية لدائرة العلاقات الاقتصادية والدولية في موسكو.

يشار إلى أن الهدف الأساسي من الزيارة التي تمت في الفترة من 15 إلى 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، كان تعزيز العلاقات ودعم المواطنين الروس في سوريا، وكذلك نشر اللغة الروسية والثقافة الروسية في الخارج، وترأس الوفد نائب رئيس الدائرة إيغور تكاش.

وزار الوفد خلال الزيارة المدارس التي تدرس اللغة الروسية في مدينتي دمشق ومعلولا، حيث تم تسليم كتب مدرسية وروائية وحقائب مدرسية بها قرطاسية لطلاب المدارس، واستلمت الإدارات المدرسية أجهزة كمبيوتر وأجهزة مكتبية وبرمجيات من حكومة موسكو.

قال تكاش: "تم تخصيص مساعدات للجمهورية العربية السورية من حكومة موسكو في إطار برنامج العاصمة لدعم المواطنين وتعميم اللغة الروسية في الخارج. موسكو تفعل الكثير لدعم اللغة والثقافة الروسية".

وشكر تكاش المعلمين على تعميم اللغة والثقافة الروسية في سوريا، كما تحدث عن مبادرات موسكو لدعم اللغة الروسية ودعا المعلمين السوريين للمشاركة في مسابقة بوشكين الدولية، والتي تتم دعوة الفائزين بها إلى موسكو للمشاركة في النهائيات.