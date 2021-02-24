تسجيل
12:54 GMT24 فبراير/ شباط 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    المدونات
    إف-35

    "الضربة جاهزة"... إسرائيل حشدت ضد إيران لكن لديها مشكلة مع السلاح "الأقوى في الشرق"

    © Photo / US Air Force/ Darin Russell
    انسخ الرابط
    0 10
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/103566/85/1035668500_0:109:2100:1291_1199x675_80_0_0_e6db725d9ee072aa2629ee15134d4da3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/blogs/202102241048199705-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%B2%D8%A9--%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AD%D8%B4%D8%AF%D8%AA-%D8%B6%D8%AF-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D9%83%D9%86-%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B4%D9%83%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82/

    كشفت صحيفة متخصصة بالسلاح والعتاد العسكري عن خطوات إسرائيلية تظهر، بحسب التقديرات، التحضير لشن عمل عسكري إسرائيلي خارج الحدود ضد إيران.

    بعد أسابيع من التكهنات حول إمكانية إصدار أمر إسرائيلي بشن هجوم كبير بطائرات عسكرية أمريكية حديثة ضد إيران، تم التأكيد أن إسرائيل وافقت رسميًا على خطط لشراء سرب مقاتلات "الشبح" الجديدة من طراز "إف 35 أي" ووحدة من طائرات (KC-46 Pegasus) المخصصة لشحن الطائرات وتزويدها بالوقود.

    الدبابة تي-72 في مناورات قوقاز 2020، 21 سبتمبر 2020
    © Sputnik . Maksim Blinov
    أربكت إيران واستخدمها حافظ الأسد... ترقية دبابة "تي 72" تدخلها فئة الجيل الثالث
    وبحسب صحيفة "militarywatch" المتخصصة بالسلاح، وافقت الحكومة الإسرائيلية أيضًا على شراء مروحيات جديدة مخصصة لعلميات الرفع الثقيل.

    لماذا تختار إسرائيل هذه الأسلحة

    ونوهت الصحيفة إلى أن الصراع مع إيران يلعب دورا أساسيا في طريقة اختيار إسرائيل لأسلحتها الجديدة، ولعبت الحسابات الإيرانية دورا أساسيا في طريقة انتقاء هذه الأسلحة وميزاتها، خصوصا سلاح الجور الإسرائيلي.

    وجاء في الصحيفة: "الغالبية العظمى من الأراضي الإيرانية بعيدة عن متناول المقاتلات الإسرائليلية" باستثناء مقاتلات "إف 15 أي"، حيث يوجد منها فقط 25 واحدة في الخدمة.

    لكن ستسمح طائرات التزود بالوقود الجديدة لمقاتلات "إف 16" التي تملك نحو 200 طائرة منها بالوصول إلى الأراضي الإيرانية بسهولة.

    بالإضافة إلى ذلك، طلبت إسرائيل 50 مقاتلة جديدة من طائرات "إف 35"، ما سيعزز إمكانية شن هجوم على الأراضي الإيرانية.

    سلاح إيراني يقلق إسرائيل

    أكدت الصحيفة وجود مشكلة كبيرة تواجه الطائرات الإسرائيلية، حيث أشارت إلى أن إيران تمتلك واحدة من أقوى منظومات الدفاع الجوي في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ترسانة من المضادات الجوية الروسية من نوع "إس 300" وأنظمة صواريخ أرض – جو بعيدة المدى من نوع "Khordad 15" و"Bavar-373" أثرت  بشكل مباشر على الاستثمار في المقاتلات الإسرائيلية، واضطرها (إسرائيل) على شراء طائرات الشبح الأمريكية "إف 35" ذات تكاليف التشغيل الباهظة والمشاكل الكبيرة، لكن فقط بسبب مدة التحليق الطويلة جدا بدلا من "إف 15".

    "بما أن سلاح الجو الإيراني لا يمثل سوى تهديد محدود في القتال الجوي - الجوي، فإن الحصول على طائرة ذات قدرات تخفي محسَّنة للمهام الجوية - الأرضية مثل (إف 35) كان خيارا ترجيحا".

    لكن الصحيفة نوهت إلى أن إسرائيل تواجه مشكلة أخرى من حيث امتلاكها مقاتلات الشبح "إف 35"، حيث "تعرضت (المقاتلات) لانتقادات شديدة من قبل شخصيات متعددة في القيادة العسكرية الأمريكية بسبب التأخيرات المستمرة بعمليات التصنيع وقضايا الأداء الخطيرة التي منعت البنتاغون من التصديق على إنتاجها على نطاق واسع".

    © AP Photo / U.S. Army 4th infantry Division-HO
    طهران تكشف عن هدف صدام حسين من هجومه على إيران وعن عدد عملياته
    طائرات "الشبح" تعاني من مشاكل حقيقية

    وكشفت مسؤولة كبيرة سابقة في وزارة الدفاع الأمريكية عن مشاكل كبيرة يواجهها برنامج تصنيع مقاتلات الجيل الخامس "إف 35" الأمريكية.

    سلطت رئيسة الاستحواذ المنتهية ولايتها في البنتاغون، إيلين لورد، الضوء على حالة برنامج طائرات الجيل الخامس الأمريكية "F-35 Joint Strike Fighter" والمشكلات الكبيرة التي يواجهها.

    واعتبرت المسؤولة أن هذه المشكلات جعلت البنتاغون يحذر من "أن الحفاظ على أسطول أف 35 قد لا يكون في متناول الجميع، مع الإشارة إلى احتياجات الصيانة العالية لكل ساعة تشغل واحدة والتي تبلغ حوالي 31000 دولارا أمريكيا"، كما كشفت عن وجود مشاكل خطيرة بالمحرك ومظلات التوقف.

    وذكر الموقع الإلكتروني العبري" واللا"، قبل أيام، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية صادقت على الخطة الأضخم لتسليح الجيش الإسرائيلي، بتكلفة تصل إلى أكثر من 6 مليار دولار، وتشمل أحدث الطائرات وأكثرها تطورا حول العالم.

    وتضم الصفقة الجديدة منظومة الدفاع "القبة الحديدية" المتطورة، فضلا عن الجيل الجديد من منظومة الدفاع "حيتس 2"، وهو أكثر الصواريخ الاعتراضية تطورا والتي تشكل خطوة مهمة للحماية من الصواريخ الباليستية من إيران. 

    انظر أيضا:

    هل صنعته طليقته؟... قالب حلوى على شكل رجل مقطع يثير جدلا واسعا... صور وفيديو
    رغد صدام حسين الأولى عربيا بعدد المشاهدات والأرقام في تصاعد... فيديو
    أغرب مشهد في تاريخ الكرة... خطأ فادح من الحكم يغير مجرى مباراة... فيديو
    "من حفرة جيزيرو"... أول فيديو في التاريخ من كوكب المريخ
    أربكت إيران واستخدمها حافظ الأسد... ترقية دبابة "تي 72" تدخلها فئة الجيل الثالث
    الكلمات الدلالية:
    إيران, أمريكا, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook

    المناشير الخمسة الأوائل للمدونين

    صوّت

    بعد إعداد إدارة بايدن تقريرا خاصا عن مقتل الصحفي جمال خاشقجي، هل يؤدي ذلك إلى تدهور العلاقات السعودية الأمريكية؟
    • نعم
      0% (0)
    • لا
      0% (0)
    صوتوا:
    جميع استطلاعات الرأي
    جميع استطلاعات الرأي
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك