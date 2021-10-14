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    "طريق الحرير" الجديد يمر عبر أفغانستان... المفتاح في الصين والأويغور "الثمن"

    © Photo / pixabay/ExplorerBob
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    تتوجه أنظار العالم اليوم إلى أفغانستان، حيث تظهر جميع المؤشرات أن الصين عازمة على بناء موطئ قدم جيوستراتيجي، في المنطقة، وهو ما قامت به من قبل "حرفيا" خصوصا في قطاعات التعدين والطاقة والنفط.

    تستمر حالة عدم الاستقرار في أفغانستان، لكن هذا المخاض العسير الذي تمر به البلاد، قد يكون بيئة جيدة أيضا لدخول لاعبين جدد، على رأسهم "العملاق الاقتصادي الصيني"، خصوصا إذا علمنا أن الصين لعبت دورا سابقا ورئيسيا في تسهيل مفاوضات السلام مع طالبان (المحظورة في روسيا) منذ عام 2014.

    اشباه الموصلات عالمية التقنية المصنوعة من المعادن النادرة
    © Photo / pixabay/DmitrySteshenko
    "أشباه الموصلات"... حرب عالمية صامتة بين الصين وأمريكا في أفغانستان
    "العقوبات الدولية"... تجعل من الصين الباب الوحيد

    تنظر "طالبان" حاليا إلى الصين على أنها المنقذ الوحيد لها، وبابها الوحيد، نحو العالم الخارجي، في ظل استمرار العقوبات العالمية والحصار الاقتصادي على البلاد، الأمر الذي يجعل من الحكام الجدد في أفغانستان يرون بالصين "الحل الوحيد" لإعادة بناء الدولية وإنعاش الاستثمار وبناء البنية التحتية، ومن سيكون القادر في يومنا هذا على القيام بكل ذلك غير العملاق الاقتصادي الأكبر في العالم وهي بالطبع الصين، وليس "البنك الدولي".

    مؤشرات القارب ظهرت بشكل جلي مع تصريح وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الذي طالب فيه المجتمع الدولي بالتفكير في رفع العقوبات أحادية الجانب ضد أفغانستان.

    الصين ستدخل مقابل ثمن كبير جدا "الأويغور"

    وفقًا للخبراء، فإن الصين اليوم قادرة بشكل كامل على "تغيير قواعد اللعبة"، خصوصا بعد الخسارة الواضحة وتراجع نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، حيث ستملأ الصين الفراغ، لكن مع شروط وضوابط ستضعها الأخيرة على رأسها قضية مسلمي الأويغور، القضية التي أرقت الخاصرة الصينية لعقود، والتي تعتبرها الصين أزمة "تهدد الأمن الداخلي ومشاريعها الاقتصادية العالمية مثل الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان (CPEC)" بسبب موقعها.

    صورة لبعض وسائل التواصل مصممة عن طريق برامج حاسوب
    © Photo / pixabay/
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    يؤكد عالم الصينيات، نيكولاي فافيلوف، أن "الأويغور ومشاريع الانفصال يمثلان إحدى المشكلات الرئيسية للأمن الداخلي جمهورية الصين الشعبية"، مذكرا بالهجمات التي نفذها الأويغور في بعض مناطق الصين مثل العاصمة بكين، لذلك ستعتبر أفغانستان خاصرة ضرورية لضمان أمنها الحدودي.

    وبدوره، يرى مؤسس قناة "A Look to the East"، لي مون، أن "مقاتلو الأويغور قاتلوا جنبا إلى جنب مع طالبان لأكثر من 20 عامًا. ومن المشكوك فيه جدا أن تتعهد سلطات طالبان بحل مشكلة المهاجرين من إقليم شينجيانغ الصيني على النحو المطلوب من قبل بكين.

    سيكون المقابل الصيني الأهم، لتسهيل عمليات الاستثمار الصينية في البلاد المنكوبة وإعادة إعمار البنية التحتية التي تشكل بالنسبة لـ"طالبان" أهم أساس لبناء الدولة وتثبيتها، وقف أي دعم من قبل طالبان للأويغور، لكن يبقى السؤال، هل تستطيع الأخيرة القيام بذلك؟ هو أمر مشكوك فيه بالنسبة للكثيرين على رأسهم بكين أيضا.

    "طريق الحرير الجديد"... يمر من أفغانستان

    الكثير من الدراسات تؤكد اهتمام بكين بالمعادن الثمينة والنادرة في أفغانستان، التي تقدر قيمتها بحوالي من 1 إلى 3 ترليون دولار،  والتي تستخدم بصناعة "أشباه الموصلات" التي تدخل بدورها في جميع التقنيات الحديثة من صناعة السيارات الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة التلفزيون والطائرات والأقمار الصناعية وما إلى ذلك.

    ويولي الصينيون الكثير من الاهتمام لمنجم "مس عينك" للنحاس، الذي استأجرته بكين في عام 2007 لمدة 30 عامًا. ودفعت شركة مجموعة "ميتالورجيكال" الصينية المملوكة للدولة (MCC) للسلطات الأفغانية (الرئيس حامد كرزاي سابقا) ثلاثة مليارات دولار، بالإضافة إلى ذلك، فازت مؤسسة البترول الوطنية الصينية بمناقصة للتنقيب عن النفط في شمال البلاد، من المؤكد أن بكين لن تتخلى عن هذه الاستثمارات أو غيرها بل ستعززها.

    أطباق متنوعة منها طبق الحمص
    © Photo / pixabay/quido
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    وكان المتحدث باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد قد أعلن بالفعل أن الحكومة الأفغانية الجديدة مستعدة للانضمام إلى لجنة الانتخابات المركزية. وعدت حركة طالبان بعدم مهاجمة "مس عينك"، أي أنهم ضمنوا المصالح الصينية في البلاد من أي هجوم، وهو مؤشر هام لموافقة الحركة على مطالب بكين وشروطها.

    وقال مجاهد: "إن طالبان مع إحياء طريق الحرير القديم.. لدينا مناجم نحاس غنية سيتم تحديثها بفضل الصين. بكين أخيرا هي تذكرة لنا إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم".

    وعلى الرغم من أن الصين تحاول ضبط الأوضاع على حدودها، إلا أنها تلعب، بحسب بعض المحللين، لعبة صعبة وخطيرة جدا، حيث تكمن الصعوبة في حقيقة أن بكين لا تحتاج فقط تعزيز دخولها إلى أفغانستان، يجب عليها الحذر لضمان علاقاتها الجيدة مع موسكو وطهران، لكن المفروغ منه أن استقرار أفغانستان واعتدال طبيعة الحكم سيصب في مصلحة الجميع.

     

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