توقف نمو الأسعار في روسيا لأول مرة في العام الحالي

أفادت هيئة الإحصاء الفيدرالية الروسية بأن متوسط أسعار السلع الاستهلاكية في البلاد لم يتغير في الفترة من 2 إلى 8 يونيو/حزيران الحالي.

وأضافت الهيئة في تقرير دوري أصدرته، يوم أمس الأربعاء، أن معدل التضخم منذ بداية الشهر الجاري وصل إلى 0.1% فقط، ومنذ مطلع العام الحالي إلى 8.4%.

وجدير بالذكر أن الأسعار الاستهلاكية في البلاد نمت بنسبة 4.8% في الفترة ذاتها (1 يناير/كانون الثاني — 8 يونيو/حزيران) من السنة الماضية.

وتقر السلطات المالية في روسيا بأن التضخم في البلاد في العام الحالي سيكون أعلى من العام 2014 عندما بلغ 11.4%.

إلا أن معدلاته، حسب تأكيداتها، لن تفوق 12% على أن تنخفض تدريجيا إلى 8% عام 2016.