ارتفاع فائض الميزان التجاري الروسي في الفترة من يناير إلى مارس حتى 38.3 مليار دولار

ووفقا لإحصاءات الجمارك، ارتفع حجم التجارة الخارجية لروسيا، في عام 2017 من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بنسبة 31.6 بالمئة، حتى 129.3 مليار دولار.
وتجدر الإشارة إلى أن الميزان التجاري، هو الفرق بين قيمة واردات البلد خلال فترة ما وبين قيمة صادراته، ولذلك يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا يؤكد خبراء الاقتصاد الروس، على ضرورة معرفة نوعية كل مكوناته وهيكلته أثناء وضعهم لبياناته، ودراسة نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة من القيمة الإجمالية للواردات و الصادرات. ويحدث الفائض في الميزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات في الدولة أكثر من حجم استيراد الواردات، بينما يحدث العجز في الميزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات في الدولة أقل من حجم الواردات.
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