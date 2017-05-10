ارتفاع فائض الميزان التجاري الروسي في الفترة من يناير إلى مارس حتى 38.3 مليار دولار

أعلنت مصلحة الجمارك الفدرالية الروسية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع الفائض التجاري الروسي في فترة كانون الثاني/يناير - آذار/مارس عام 2017، حتى 38.3 مليار دولار، بزيادة 12.6 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

© AFP 2018/ ADEM ALTAN ارتفاع إيرادات روسيا من صادرات الغاز في يناير إلى 3.5 مليار دولار

موسكو — سبوتنيك. وبلغت قيمة الصادرات الروسية، في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار، 83.8 مليار دولار، بزيادة قدرها 35.2 بالمئة من حيث القيمة السنوية. وارتفعت الواردات بنسبة 25.5 بالمئة، حتى 45.5 مليار دولار.

ووفقا لإحصاءات الجمارك، ارتفع حجم التجارة الخارجية لروسيا، في عام 2017 من كانون الثاني/يناير إلى آذار/مارس، بنسبة 31.6 بالمئة، حتى 129.3 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن الميزان التجاري، هو الفرق بين قيمة واردات البلد خلال فترة ما وبين قيمة صادراته، ولذلك يعتبر الميزان التجاري من المؤشرات الاقتصادية الهامة، وتكمن قيمته في تحليل مكوناته وليس في قيمته المطلقة، لهذا يؤكد خبراء الاقتصاد الروس، على ضرورة معرفة نوعية كل مكوناته وهيكلته أثناء وضعهم لبياناته، ودراسة نسبة المواد الأولية أو المواد نصف المصنعة أو المصنعة من القيمة الإجمالية للواردات و الصادرات. ويحدث الفائض في الميزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات في الدولة أكثر من حجم استيراد الواردات، بينما يحدث العجز في الميزان التجاري عندما يكون حجم الصادرات في الدولة أقل من حجم الواردات.