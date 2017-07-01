بنوك بريطانية كبرى توقف العمل بالريال القطري

وقال متحدث باسم بنك تيسكو المملوك لمجموعة التجزئة البريطانية تيسكو إن عملاءه لم يعد بمقدورهم شراء أو بيع الريال القطري في فروعه.

كما أوقفت مجموعة لويدز المصرفية البريطانية تداول الريال القطري مبينة أن العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكها.

© REUTERS/ NASEEM ZEITOON تقارير: قطر على أعتاب كارثة اقتصادية كبيرة

وقالت متحدثة باسم البنك: "إن طرفًا ثالثًا معنيًّا بتقديم خدماته الخاصة بالصرف أوقف تداول العملة ابتداء من 21 يونيو". مضيفة بأن "هذه العملة لم تعد متوافرة للبيع أو إعادة الشراء في بنوكنا الكبرى، ومن بينها بنك لويدز وبنك أوف سكوتلند وهاليفاكس".

وأوضح مصدر في بنك باركليز أن البنك أوقف تداول الريال القطري في جميع فروعه، بحسب "رويترز".

وكان مصرف قطر المركزي قال في وقت مبكر من يوم الجمعة إنه سيضمن كل عمليات تحويل العملة للجمهور داخل قطر وخارجها بدون تأخير وأن كافة البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويلات حسب ما هو معتاد.

وجاء البيان بعد تقارير إعلامية ذكرت أن بعض شركات الصرافة توقفت عن شراء الريال القطري وهي تقارير وصفها البنك المركزي بأنها "ليس لها أي أساس من الصحة".

وقال البنك المركزي "سعر صرف الريال القطري مستقر تماماً مقابل الدولار الأمريكي وقابليته للتحويل داخل قطر وخارجها مضمونة في أي وقت بالسعر الرسمي". وأضاف أن الريال يبقى مضموناً أيضاً من اعتراف صندوق النقد الدولي به كعملة رسمية ولأنه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي باحتياطيات نقدية ضخمة.

وكانت شركة ترافيليكس للصرافة قالت أمس الخميس إنها استأنفت شراء الريال القطري على مستوى العالم بعد تعليقه لفترة وجيزة بسبب ما وصفتها بأنها "تحديات" متعلقة بالنشاط.