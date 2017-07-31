اليورو يرتفع والبطالة تتراجع

أظهرت تقديرات أولية نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات، اليوم الاثنين، أن التضخم في منطقة اليورو لم يسجل تغيرا يذكر في يوليو /تموز.

وارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى أعلى مستوى في أربع سنوات، بينما توقع السوق انخفاضا.

© Fotolia/ Africa Studio اليورو يتراجع متفاعلا مع تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي

وفي بيان منفصل، قال يوروستات إن البطالة في منطقة العملة التي تضم 19 دولة انخفضت إلى أدنى مستوى منذ 2009، بما يؤكد التعافي الكبير لاقتصاد منطقة اليورو ويعطي البنك المركزي الأوروبي أرضية أوسع لتشديد السياسة النقدية في الخريف.

وقدر يوروستات تضخم أسعار المستهلكين في منطقة اليورو عند 1.3 بالمئة على أساس سنوي في يوليو/ تموز، دون تغير يذكر عن يونيو/ حزيران، وبما يتماشى مع توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز" آراءهم".

لكن التضخم الأساسي الذي يستثني المكونين الأكثر تقلبا، الأغذية غير المصنعة والطاقة، ارتفع إلى 1.3 بالمئة من 1.2 بالمئة في يونيو/ حزيران، بما يخالف تكهنات السوق التي كانت تتوقع هبوطه إلى 1.1 بالمئة، وهو أدنى مستوى له منذ أغسطس/ آب 2013.

وزاد تضخم أسعار الطاقة إلى نحو 2.2 بالمئة في يوليو/تموز، من 1.9 بالمئة في يونيو/ حزيران، مع زيادة أسعار النفط.

وقال يوروستات إن البطالة في منطقة اليورو تراجعت إلى 9.1 بالمئة في يونيو/ حزيران من 9.2 بالمئة في مايو/ أيار، لتسجل أدنى مستوياتها منذ فبراير/ شباط 2009، وتفوق توقعات السوق التي كانت لتسجيل 9.2 بالمئة.

وعدل المكتب قراءة التضخم لشهر مايو/ أيار، إلى 9.2 بالمئة من 9.3 بالمئة في التقديرات السابقة.