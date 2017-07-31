الدولار يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف أمام اليورو

ولامست العملة الأمريكية أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع مقابل الين الياباني بفعل القلق من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة.
وصعد اليورو 0.4 بالمئة أمام العملة الخضراء مسجلا 1.1797 دولار وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/ يناير 2015.
وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.36 بالمئة إلى 110.32 ين وهو أقل سعر منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو.
ومن بين العملات الرئيسية الأخرى قفز الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3199 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.
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