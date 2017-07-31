الدولار يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف أمام اليورو

سجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى في عامين ونصف العام أمام اليورو أثناء التعاملات اليوم الاثنين بفعل مبيعات مرتبطة بتعديلات للمحافظ في نهاية الشهر وتوقعات بأن يشدد البنك المركزي الأوروبي سياسته النقدية. بحسب رويترز.

© AFP 2017/ Saul Loeb ترامب يتسبب في انهيار الدولار

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.33 بالمئة إلى 92.947 بحلول الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

ولامست العملة الأمريكية أدنى مستوى في أكثر من ستة أسابيع مقابل الين الياباني بفعل القلق من انخفاض التضخم في الولايات المتحدة.

وصعد اليورو 0.4 بالمئة أمام العملة الخضراء مسجلا 1.1797 دولار وهو أعلى مستوى له منذ كانون الثاني/ يناير 2015.

وأمام العملة اليابانية تراجع الدولار 0.36 بالمئة إلى 110.32 ين وهو أقل سعر منذ الخامس عشر من حزيران/ يونيو.

ومن بين العملات الرئيسية الأخرى قفز الجنيه الاسترليني 0.5 بالمئة إلى 1.3199 دولار وهو أعلى مستوى له منذ السادس عشر من أيلول/ سبتمبر من العام الماضي.