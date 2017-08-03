الدولار يهبط بعد بيانات مخيبة للآمال من قطاع الخدمات

ووفقا لـ"رويترز"، أظهر تقرير من معهد إدارة التوريدات أن مؤشر قطاع الخدمات هبط إلى 53.9 الشهر الماضي من 57.4 في يونيو/ حزيران. ورغم أن أي قراءة فوق الخمسين تشير إلى نمو القطاع فإن البيانات جاءت دون توقعات خبراء الاقتصاد.
وهبط مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.6 مقارنة مع ارتفاع إلى 56.5 في التوقعات.
وسجل اليورو زيادة طفيفة أمام الدولار وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.1892 دولار بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام 1.1909 دولار المسجل أمس الأربعاء.
وهبط الجنيه الاسترليني 0.8 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3113 دولار بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية متدنية اليوم الخميس.
وساعد ذلك على استقرار مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات منافسة بينها الاسترليني. ولم تسجل أحدث قراءة للمؤشر تغيرا يذكر عند 92.844 وهي فوق أدنى مستوى في 15 شهرا البالغ 92.548 والذي لامسه المؤشر يوم الأربعاء.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)