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23:15 03 أغسطس/ أب 2017
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    الدولار

    الدولار يهبط بعد بيانات مخيبة للآمال من قطاع الخدمات

    © REUTERS/ Kai Pfaffenbach
    اقتصاد
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    هبط الدولار أمام الين واليورو والفرنك السويسري، اليوم الخميس، بعد بيانات دون التوقعات لقطاع الخدمات في الولايات المتحدة أثارت مخاوف المستثمرين قبيل بيانات الوظائف الأمريكية وعززت الشكوك في قيام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) برفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

    ووفقا لـ"رويترز"، أظهر تقرير من معهد إدارة التوريدات أن مؤشر قطاع الخدمات هبط إلى 53.9 الشهر الماضي من 57.4 في يونيو/ حزيران. ورغم أن أي قراءة فوق الخمسين تشير إلى نمو القطاع فإن البيانات جاءت دون توقعات خبراء الاقتصاد.

    وهبط مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 53.6 مقارنة مع ارتفاع إلى 56.5 في التوقعات.

    الدولار
    © REUTERS/ Kai Pfaffenbach
    الدولار يهبط لأدنى مستوى في عامين ونصف أمام اليورو
    وبلغت خسائر الدولار أمام الين 0.7 بالمئة بعد البيانات وسجلت العملة الأمريكية أدنى مستوى للجلسة عند 109.96 ين. لكن هذا المستوى ما زال فوق الأدنى في ستة أسابيع البالغ 109.91 ين والمسجل يوم الثلاثاء.

    وسجل اليورو زيادة طفيفة أمام الدولار وبلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 1.1892 دولار بما يقل قليلا عن أعلى مستوى في عامين ونصف العام 1.1909 دولار المسجل أمس الأربعاء.

    وهبط الجنيه الاسترليني 0.8 بالمئة أمام العملة الأمريكية إلى 1.3113 دولار بعدما أبقى بنك إنجلترا المركزي أسعار الفائدة عند مستويات قياسية متدنية اليوم الخميس.

    وساعد ذلك على استقرار مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام 6 عملات منافسة بينها الاسترليني. ولم تسجل أحدث قراءة للمؤشر تغيرا يذكر عند 92.844 وهي فوق أدنى مستوى في 15 شهرا البالغ 92.548 والذي لامسه المؤشر يوم الأربعاء.

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    أخبار اقتصاد, اقتصاد, هبوط الدولار, البنك المركزي الأمريكي, العالم, أمريكا
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