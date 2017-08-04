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14:25 04 أغسطس/ أب 2017
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    الدوحة، قطر

    استثمارات "صندوق قطر السيادي" حول العالم...خيالية

    © Fotolia/ Kingslyg
    اقتصاد
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    يمتلك "جهاز قطر للاستثمار" أصولا مالية تصل قيمتها إلى أكثر من 335 مليار دولار، وتتوزع هذه الممتلكات على استثمارات واحتياطات مالية في عدد كبير من بلدان العالم في مختلف القارات، بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني البريطاني "العربي الجديد"، اليوم الجمعة.

    الدوحة - قطر
    © REUTERS/ Fadi Al-Assaad
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    القاهرة-سبوتنيك. وفقاً للموقع المقرب من الحكومة القطرية، فإن "جهاز قطر للاستثمار" يحتل حالياً المرتبة التاسعة عالمياً على مستوى الصناديق السيادية في العالم.

    ويتصدر الصندوق السيادي للنرويج قائمة الصناديق السيادية في العالم بأصول قيمتها 824.9 مليار دولار، فيما يحتل صندوق الاستثمار التابع لحكومة أبوظبي المركز الثاني عالمياً بأصول تبلغ قيمتها 773 مليار دولار،

    والصندوق السيادي الصيني ثالثاً بـ 746.7 مليار دولار، وصندوق الأصول الأجنبية التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" في المرتبة الرابعة عالمياً بنحو 632.3 مليار دولار، ثم "الهيئة العامة للاستثمار الكويتية" بأصول قدرها 592 مليار دولار.

    وفي تصريحات لوزير المالية القطري علي شريف العمادي، لشبكة "سي إن بي سي"، في وقت سابق، أفاد أن الاحتياطيات والاستثمارات القطرية تمثل أكثر من 250 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، الذي تجاوز 200 مليار دولار.

    ويدعم الصندوق شركة الخطوط الجوية القطرية، التي تدير مطار حمد الدولي، وتصل طائراتها إلى 150 وجهة حول العالم، وزاد الصندوق عدد الطائرات في أسطول "القطرية" إلى 196 طائرة.

    ويستثمر الصندوق القطري مليارات الدولارات في بنوك عالمية كبيرة، مثل "باركليز" و"كريدي سويس"، ويعد أكبر مساهم في شركة "فولكسفاغن" الألمانية العملاقة لصناعة السيارات.

    وبلغت استثمارات الصندوق في المملكة المتحدة أكثر من 40 مليار دولار، من خلال امتلاكه حصصاً مهمة في فندق "سافوي" بالعاصمة لندن، و"إنتركونتيننتال" في منطقة بارك لين،

    وناطحة السحاب "شارد"، بالإضافة إلى متجر"هارودز"، وبرج بنك "إتش إس بي سي".

    الخطوط الجوية القطرية
    © REUTERS/ Edgar Su
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    كذا يعد الصندوق أكبر مساهم في مجموعة "جيه سينسبيري" — ثالث أكبر متاجر التجزئة البريطانية، فضلاً عن شراء حصة تساوي 20 بالمئة من مطار "هيثرو" البريطاني.

    وبحسب "العربي الجديد" عقد الصندوق مجموعة من الصفقات البارزة في مجالات متنوعة، كالاستحواذ على بيت الأزياء الإيطالي الشهير "فالنتينو"، الذي يعد من أكبر بيوت الأزياء في العالم.

    واستحوذ الصندوق على شركة "لويس فويتون" الفرنسية المتخصصة في المنتجات الجلدية والملابس الجاهزة والأحذية والساعات والمجوهرات، بالإضافة إلى حصة مهمة من شركة البترول الفرنسية الضخمة "توتال".

    وعقد الصندوق عدداً من الصفقات الرياضية، مثل شراء نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي لكرة القدم، كما دخل "جهاز قطر للاستثمار" في شراكة مع شركة "بروك فيلد" العقارية، لتنفيذ مجموعة من المشروعات في نيويورك تبلغ قيمتها نحو 8.6 مليارات دولار.

    وفي تركيا، استحوذ جهاز قطر للاستثمار، بالشراكة مع "بي أر أف" البرازيلية — عملاق صناعة الدواجن في العالم، على 79.5 بالمئة من شركة "بانفيت" للدواجن التركية.

    أمير قطر
    © AP Photo/ Pool/Brendan Smialowski
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    وفي آب/أغسطس الماضي، استحوذ جهاز قطر للاستثمار على حصة نسبتها 10بالمئة من شركة "إمباير ستايت العقارية" في مدينة نيويورك بقيمة 622 مليون دولار، وحصل جهاز قطر للاستثمار على نحو 10 بالمئة من أسهم المبنى.

    وباعت روسيا (بحسب الموقع الإلكتروني)، في كانون الأول/ديسمبر، حصة تبلغ نسبتها 19.5 بالمائة، في "روسنفط"، وهي من أكبر الشركات النفطية في العالم، إلى "جهاز قطر للاستثمار" وشركة "غلينكور"، مقابل 10.5 مليارات يورو (11.3 مليار دولار)؛ وفي

    تموز/يوليو، اشترى جهاز قطر للاستثمار حصة نسبتها 24.9 بالمائة في الشركة المشغلة لمطار "بولكوفو" في سان بطرسبرغ، من شركة "فرابورت" الألمانية، وبلغت قيمة الصفقة 267 مليون دولار.

    الدوحة، قطر
    CC BY 2.0 / Juanedc / Doha, Qatar
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    ومن جهة أخرى، أعلن رئيس بنك بيلاروس للتنمية سيرغي روماس، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن "جهاز قطر للاستثمار" سيدخل في شراكة مع بنك بيلاروسيا للتنمية، لتأسيس صندوق استثماري قيمته نحو 250 مليون دولار.

    وفي آسيا، قالت مجموعة "تطوير العقارات التجارية الهندي"، في أيلول/سبتمبر الماضي، أنها بصدد إطلاق صندوق استثماري مشترك مع "جهاز قطر للاستثمار"، لشراء أصول تنموية في المدن الكبرى في البلاد.

    وتدفع هذه الشراكة جهاز قطر للاستثمار إلى مضاعفة قيمة استثماراته مع الشركة، من 300 مليون دولار لتصل إلى 600 مليون دولار.

    وفي يونيو/ حزيران 2016، وافق جهاز قطر للاستثمار على شراء برج ساحة آسيا، الذي تملكه شركة "بلاك روك" بقيمة 2.5 مليار دولار، في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ التي يشهدها قطاع المكاتب السنغافوري.

    وفي كانون الثاني/يناير، أعلن جهاز قطر للاستثمار عن استحواذه على حصة نسبتها 19.9 بالمئة من "شركة لايف ستايل إنترناشيونال"، المسجلة في هونغ كونغ بما قيمته نحو 600 مليون دولار.

     

     

     

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    بنك, عملات, أموال, أخبار قطر, قطر
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