إيران تخصص للزراعة السورية 47 مليون دولار

كشف وزير الزراعة السوري المهندس أحمد القادري لـ"سبوتنيك" عن تخصيص وزارة الزراعة السورية بمبلغ 47 مليون دولار ضمن المرحلة الثانية من برنامج التعاون مع إيران" الخط الائتماني الإيراني".

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وبين القادري أنه سيتم إنشاء معمل للقاحات الحمى القلاعية قد يتم اختيار المنطقة الساحلية لتوفر الخدمات، وإنشاء معمل للأعلاف في محافظة حماة، ومذبح آلي وبراد للدواجن في ريف دمشق في منطقة صحنايا.

وأضاف القادري أنه يوجد برامج تعاون أخرى مع "الهند"، لتقديم المساعدة في بعض المجالات منها معامل للأعلاف، وإمكانية تأمين بعض التجهيزات الزراعية مع بلاروسيا، علماً أنه نسعى لأن يكون هناك تبادل تجاري وتعاون مع جميع الدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا.