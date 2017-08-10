النفط يتخطى 52 دولارا بعد هبوط المخزونات الأمريكية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد تقرير أظهر أن المصافي في الولايات المتحدة استهلكت كميات قياسية من الخام في الأسبوع الماضي، مما أدى إلى تقلص المخزونات، وإن كان ارتفاع غير متوقع في مخزونات البنزين قد حد من المكاسب.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات بتراجع قدره 2.7 مليون برميل.

© AP Photo/ Hasan Jamali وزير الطاقة السعودي: أساسيات سوق النفط تتجه في المسار الصحيح

واستهلكت المصافي نحو 17.6 مليون برميل من الخام، متجاوزة مستوى قياسياً مرتفعاً سجلته في مايو، ومسجلة أعلى مستوى أسبوعي منذ أن بدأت الإدارة جمع تلك البيانات في العام 1982.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا إلى 52.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض على مدار يومين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 49.20 دولاراً للبرميل.

ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع لآراء المحللين، بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.