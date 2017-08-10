النفط يتخطى 52 دولارا بعد هبوط المخزونات الأمريكية

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت بمقدار 6.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو انخفاض أكبر بكثير من توقعات بتراجع قدره 2.7 مليون برميل.
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 14 سنتا إلى 52.28 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 15:17 بتوقيت غرينتش، بعدما انخفض على مدار يومين. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ثلاثة سنتات إلى 49.20 دولاراً للبرميل.
ووفقا لـ"رويترز"، أظهرت البيانات ارتفاع مخزونات البنزين 3.4 مليون برميل، مقارنة مع توقعات في استطلاع لآراء المحللين، بانخفاض قدره 1.5 مليون برميل.
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