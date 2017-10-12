الصندوق السيادي القطري يدرس المشاركة في إطلاق سوق الأوراق المالية لمجموعة "إي إن+"

يدرس الصندوق السيادي القطري الذي اشترى، في وقت سابق، بالاشتراك مع شركة "غلينكور"، 19.5 % من "روسنفط"، إمكانية الاستثمار في مجموعة "إي إن+".

موسكو-سبوتنيك. وكتبت صحيفة "فيدموستي"، نقلا عن مصدر أن الصندوق السيادي القطري دعي إلى المشاركة في إطلاق سوق الأوراق المالية لمجموعة "إي إن+"،

وبينما ذكر مصدر آخر أنه عرض على الصندوق بأن يصبح مستثمرا أساسيا فيها، وأشار مصدر ثالث مقرب من المنظمة أن الصندوق قد لا يصبح مستثمرا أساسيا للصندوق، ولكن يمكن أن يشارك في الطرح،

ولم يشر أي من المصادر إلى حجم الحصة التي قد يشتريها صندوق الاستثمار القطري.

وأعلنت مجموعة "إي إن +" التي يديرها أوليغ ديريباسك، في وقت سابق من شهر تشرين الأول / أكتوبر، عن نواياها إطلاق سوق الأوراق المالية للمجموعة في بورصة موسكو ولندن،

وتعول على جذب 1 مليار دولار أميركي، بينما يصل حجم الصفقة الكامل حتى 1.5 مليار دولار أميركي.