النفط يقفز بسبب مخاوف من عقوبات جديدة على إيران وصراع في العراق

قفزت أسواق النفط، اليوم الاثنين، بسبب مخاوف تتعلق باحتمال فرض عقوبات أمريكية جديدة على إيران ونشوب صراع في العراق، بينما لقيت الأسعار دعما في انفجار بمنصة حفر أمريكية وتراجع أنشطة التنقيب.

وبحلول الساعة 06:45 بتوقيت غرينتش ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 65 سنتا بما يوازي 1.1 في المئة إلى 57.82 دولار للبرميل.

ودفعت المخاوف من فرض عقوبات أمريكية على إيران من جديد، الخام للصعود، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض، يوم الجمعة، التصديق على أن طهران ملتزمة بالاتفاق النووي رغم شهادة مفتشين دوليين بذلك.

كما توجد مخاوف بشأن استقرار العراق ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك بعد السعودية، حسبما نقلت "رويترز".

وذكر بيان عسكري عراقي، اليوم الاثنين، أن القوات العراقية انتزعت السيطرة على عدد من المواقع جنوبي كركوك من أيدي القوات الكردية، بما في ذلك "منشأة غاز الشمال ومصفى بجانب منشأة الغاز" وكذلك على الحي الصناعي جنوبي المدينة".

ولقيت أسعار الخام الأمريكي دعما في خفض الشركات عدد الحفارات التي تبحث عن إنتاج جديد.

وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 51.89 دولار للبرميل مرتفعا 44 سنتا بما يعادل 0.9 في المئة.

وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة، مساء الجمعة، إن شركات الحفر خفضت عدد منصات الحفر بواقع خمس في الأسبوع المنتهي في 13 أكتوبر/ تشرين الأول، ليصل العدد الإجمالي إلى 743 حفارا وهو الأقل منذ أوائل يونيو/ حزيران.