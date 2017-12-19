النفط يرتفع بفعل استمرار توقف خط أنابيب بحر الشمال

ارتفعت أسواق النفط، اليوم الثلاثاء، مع تلقي الأسعار دعما من توقف خط الأنابيب "فورتيس" في بحر الشمال وقيود الإنتاج الطوعية التي تقودها "أوبك"، لكن تنامي الإنتاج في الولايات المتحدة كبح المكاسب.

© AP Photo/ Nabil al-Jourani العراق يلجأ لطريقة استثنائية من أجل حماية خطوط النفط

وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس، في الساعة 07:57 بتوقيت "غرينتش"، الوسيط 57.35 دولار للبرميل مرتفعة 19 سنتا بما يعادل 0.3 في المئة عن سعر التسوية السابق، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

وزادت عقود خام القياس العالمي برنت 15 سنتا أو 0.2 في المئة إلى 63.56 دولار للبرميل.

ولم تشهد الأسعار حركة تذكر في المعاملات الأخيرة حيث دار برنت بين 63 و63.91 دولار للبرميل منذ يوم الجمعة الماضي.

وقال المتعاملون، إن قوة الدفع تقلصت قليلا مع إلغاء الدعوة إلى إضراب لعمال النفط في نيجيريا.