مخزونات النفط الأمريكية تهبط إلى أكثر من 5 مليون برميل

قال معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء 19 ديسمبر / كانون الأول، إن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة هبطت إلى مستوى أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير وارتفعت مخزونات البنزين.

© AP Photo/ Hasan Jamali الخام الأمريكي يسجل أعلى مستوى في 7 أشهر

وذكر المعهد أن مخزونات الخام هبطت 5.2 مليون برميل، الأسبوع الماضي، لتصل إلى 438.7 مليون برميل في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 3.8 مليون برميل، وفقا لوكالة "رويترز".

وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 70 ألف برميل، وأشارت بيانات المعهد إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت مليوني برميل بينما توقع محللون زيادة قدرها 1.9 مليون برميل.

وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 870 ألف برميل، وأظهرت بيانات المعهد أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت بمقدار 138 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.1 مليون برميل يوميا.

وزاد سعر عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل إلى 63.83 دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل.



