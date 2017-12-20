مخزونات النفط الأمريكية تهبط إلى أكثر من 5 مليون برميل

وارتفعت المخزونات في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما بمقدار 70 ألف برميل، وأشارت بيانات المعهد إلى أن مخزونات البنزين ارتفعت مليوني برميل بينما توقع محللون زيادة قدرها 1.9 مليون برميل.
وهبطت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 2.9 مليون برميل في حين كان من المتوقع أن تنخفض 870 ألف برميل، وأظهرت بيانات المعهد أن واردات الولايات المتحدة من النفط الخام تراجعت بمقدار 138 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي إلى 7.1 مليون برميل يوميا.
وزاد سعر عقود خام القياس العالمي مزيج برنت ليصل إلى 63.83 دولار للبرميل في تعاملات ما بعد التسوية. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 44 سنتا أو 0.77 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل.
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