العراق يوقع عقدا مبدئيا لتطوير حقل شرقي بغداد مع شركة جنهوا الصينية

القاهرة — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، في بيان اليوم الأحد، إن "الوزارة ستوقع بالأحرف الأولى، غدا الاثنين، على عقد لتطوير حقل شرقي بغداد-الجزء الجنوبي مع شركة جنهوا الصينية النفطية"، موضحا أن "هذا العقد يهدف لتطوير الحقل والوصول بالإنتاج لـ40 ألف برميل خلال 5 سنوات من تاريخه".

وأضاف جهاد أن "العقد يلزم الشركة المقاولة بالاعتماد على الأيدي العاملة الوطنية بنسبة 50 بالمئة، تزداد تدريجيا لتصل إلى 80 بالمئة"، متابعا "تعود عائدية الحقل لشركة نفط الوسط".