رئيس مصرف "سبيربنك": "خطة كودرين" هي الأفضل لتنمية الاقتصاد الروسي

قال رئيس مصرف "سبيربنك" الروسي، غيرمان غريف، إن خطة تنمية الاقتصاد الروسي، التي أعدت تحت إشراف رئيس لجنة المبادرات المدنية أليكسي كودرين، رئيس مجلس إدارة مركز الأبحاث الاستراتيجية هي الأفضل.

موسكو — سبوتنيك . وقال غريف في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية إنه يأمل الآن أن ينفذ الرئيس فلاديمير بوتين برنامج إصلاح أوسع بعد إعادة انتخابه المتوقعة في ربيع عام 2018.

وقال رئيس "سبيربنك" إن خطة كودرين هي الأفضل، مشيرا إلى أنه قام بالكثير من العمل، وسيكون من غير المنطقي تماما عدم استخدام هذه الوثيقة.

وأشار رئيس "سبيربنك"، إلى أن روسيا لحقت بالفعل بمنافسيها في دول أخرى بفضل خطة بوتين الجديدة للاقتصاد الرقمي.

وأفاد غريف: " كنت أعتقد مسبقا أننا في حاجة ماسة إلى هذا التحول، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الروسية بدأت تتجه في هذا الاتجاه".

وأعلن رئيس "سبيربانك"، في وقت سابق، أنه يتوقع تغييرات إيجابية في السياسة الاقتصادية الروسية بعد الانتخابات الرئاسية.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، ذكر، في وقت سابق، أن الرئيس فلاديمير بوتين، التقى رئيس مجلس إدارة صندوق مركز الدراسات الاستراتيجية أليكسي كودرين، الذي قدم له تقريرا عن عمل المركز بخصوص استراتيجية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لروسيا حتى عام 2024.