ارتفاع احتياطات روسيا الدولية إلى 432 مليار دولار

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، أن احتياطات روسيا الدولية ارتفعت خلال أسبوع في الفترة ما بين 15-22 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بنسبة 0.4 بالمئة وبلغت 432 مليار مقابل 430.3 مليار دولار في 15 ديسمبر الحالي.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المركزي، "ارتفع حجم الاحتياطات الدولية في البلاد خلال أسبوع [15-22 ديسمبر] بواقع 0.4 بالمئة أي 1.7 مليار دولار وبلغ بحلول 22 ديسمبر، ونتيجة إعادة التقييم الإيجابي وأرصدة العمليات في حسابات الوزارة المالية، 432 مليار دولار".

وتمثل الاحتياطات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) الأصول الأجنبية ذات السيولة العالية، الموجودة لدى البنك المركزي والحكومة الروسية. وتتألف الاحتياطات من الذهب النقدي وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي والنقد الأجنبي (الأصول الاحتياطية الأخرى).

يذكر أن حجم الاحتياطات الدولية الروسية قد ازداد في عام 2016 الماضي بنسبة 2.5 في المائة. وبلغت هذه الاحتياطات قيمتها القصوى في بداية أغسطس/ آب عام 2008 عندما وصل حجمها إلى ما قيمته 598 مليار دولار. كذلك ووصل حجم الاحتياطات الدولية الروسية إلى ما قيمته 400 مليار دولار يوم 21 نيسان/أبريل من عام 2017 الحالي، وذلك لأول مرة منذ كانون الثاني/ديسمبر عام 2014.