البنك المركزي التونسي يكشف أسباب ارتفاع معدل التضخم

ارتفع معدل التضخم السنوي في تونس في نهاية نوفمبر / تشرين الثاني، مقارنة بالمستوى الذي كان عليه نهاية أكتوبر / تشرين الأول.

قال البنك المركزي التونسي إن معدل التضخم السنوي في تونس وصل إلى 6.3 في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة بنسبة 5.3 بالمئة في أكتوبر، وفقا لوكالة "رويترز".

وذكر بيان البنك، أمس الخميس 28 ديسمبر كانون الأول، أن زيادة الأسعار بلغت 6.3 بالمئة في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3.7 بالمئة قبل عام".

ولفت إلى أن زيادة التضخم تعود إلى إرتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية 10.2 بالمئة، خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ8.4 بالمئة في شهر أكتوبر.

وأوضح البنك أن العجز التجاري للبلاد سجل ارتفاعا حتى نهاية نوفمبر بوصوله إلى 14.362 مليار دينار (5.82 مليار دولار) مقابل 11.628 مليار دينار في نفس الفترة من 2016، مشيرا إلى أن زيادة العجز التجاري سببها ارتفاع الواردات بنسبة 19.2 بالمئة في حين زادت الصادرات 17.3 بالمئة.