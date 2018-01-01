عمان تعتمد موازنة 2018 وسط قلق حول تصنيفها الائتماني

اعتمدت سلطنة عمان موازنة عام 2018، وسط قلق متزايد حول التصنيف الائتماني للبلاد.

© REUTERS/ Edgar Su سلطنة عمان توافق على تدشين خط جوي جديد مع قطر

وأظهرت الموازنة التي اعتمدها السلطان قابوس لعام 2018، اليوم الاثنين 1 يناير / كانون الثاني، زيادة في الإنفاق على حساب تسجيل عجز كبير، وفقا لوكالة "رويترز".

وتتضمن الميزانية إنفاقا متوقعا بقيمة 12.5 مليار ريال (32.5 مليار دولار) مقارنة بـ11.7 مليار ريال في ميزانية 2017، وفقا لوسائل إعلام محلية.

ومن المتوقع أن ترتفع الإيرادات لتصبح 9.5 مليار ريال مقارنة بـ8.7 مليار ريال في ميزانية عام 2017.

ومن المتوقع أن يصل العجز المتوقع هذا العام إلى ثلاثة مليارات ريال، أي ما يعادل العجز المتوقع في ميزانية العام الماضي.

واعتمدت الميزانية الجديد على افتراض متوسط لسعر النفط يصل إلى 50 دولار للبرميل مقارنة بـ45 دولارا العام الماضي، وهو ما يعني إمكانية ارتفاع إيرادات السلطنة إذا ظلت أسعار النفط مستقرة.



