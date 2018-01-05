مسؤول أمريكي يربط بين قانون الضرائب وقفزة سوق الأسهم

أعلن رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، اليوم الجمعة، أن مشروع قانون الضرائب الذي وقعه الرئيس دونالد ترامب أواخر العام الماضي من المرجح أن يدعم النمو والاستثمار وإنه يرفع بالفعل أسعار الأسهم.

© REUTERS/ LUCAS JACKSON الأسهم الأمريكية تسجل مستويات إغلاق قياسية جديدة

وأضاف بولارد قائلا: "لكن ينبغي ألا يدفع البنك المركزي الأمريكي إلى زيارة أسعار الفائدة بأي وتيرة أسرع من المتوقع".

وتابع "يوجد الكثير من الأشياء الجيدة في مشروع قانون الضرائب هذا". وتوقع أن قانون الضرائب "سيطلق الكثير من الاستثمار في الولايات المتحدة"، بحسب وكالة "رويترز".

وأشار بولارد إلى أن القفزة التي شهدتها الأسعار في سوق الأسهم مؤخرا هي استجابة منطقية لقانون الضرائب الجديد، "في ضوء ما يتضمنه من خفض لمعدل ضريبة الشركات، وليست إشارة إلى أن المستثمرين أصبح لديهم ثقة غير رشيدة أو أن فقاعة مالية محفوفة بالمخاطر تتطور".

وأوضح أنه في الوقت الحالي فإن "مجلس الاحتياطي الاتحادي ليس لديه سبب للاعتقاد بأن قانون الضرائب سيؤدي إلى تضخم مفرط أو مشاكل أخرى ستتطلب وتيرة أسرع لزيادات الفائدة".