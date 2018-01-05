الدولار يهبط أمام معظم العملات

هبط مؤشر الدولار اليوم الجمعة، بعد فشله في الحفاظ على مكاسب الجلسة السابقة عندما لقي دعما من بيانات أمريكية قوية ومحضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

© Sputnik. Vladimir Trefilov أول يوم في 2018...الدولار بـ18 جنيه سوداني

وانخفض مؤشر الدولار 0.32 بالمئة إلى 91.865 في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي، كما نزل مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لأدنى مستوى منذ 20 سبتمبر/ أيلول يوم الثلاثاء.

وتعافت العملة الأمريكية، بعد صدور بيانات قوية لقطاعي الصناعات التحويلية والبناء، بعدما حصلت على بعض الدعم.

كما اكتسب الدولار المزيد من الدعم بعد نشر محضر أحدث اجتماع للجنة السياسات النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي أكد أن البنك المركزي ما زال متجها لرفع أسعار الفائدة عدة مرات في العام الحالي.

ومن جهة أخرى استأنف اليورو الصعود ليقترب من أعلى مستوياته في ثلاث سنوات، بحسب وكالة "رويترز".

وكان الدولار سجل مستوى منخفضا عند 1.2005 دولار في وقت سابق من الجلسة، وصعد اليورو 0.6 بالمئة إلى 1.2089 دولار عند أعلى مستوى له في الجلسة قبل يتراجع قليلا إلى 1.2068 دولار في أواخر التعاملات بالسوق الأمريكي.

كما تراجعت عملة بتكوين عن معظم خسائرها في أواخر التعاملات لتسجل 15076 دولارا في بورصة بتستامب التي مقرها لوكسمبورج منخفضة 0.53 بالمئة عن مستواها في بداية الجلسة.

وفقدت العملة الرقمية الأشهر في العالم أكثر من ربع قيمتها، منذ أن سجلت مستويات قياسية مرتفعة في منتصف ديسمبر/ كانون الأول.