العراق يعلن الاتفاق مع شركة أورين الأميركية لاستثمار الغاز

أعلن وزير النفط العراقي، جبّار اللعيبي، عن التوصل إلى اتفاق مع شركة أورين الأميركية لاستثمار الغاز المصاحب للعمليات النفطية في حقل بن عمر في محافظة البصرة.

© AP Photo/ Hadi Mizban العراق والجزائر يتفقان على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

القاهرة-. وقال اللعيبي، في بيان اليوم "إنّ جهود الوزارة في الاستثمار الأمثل للثروة الغازية قد أثمرت عن التوصل إلى اتفاق مبدئي لاستثمار الغاز في حقل بن عمر في محافظة البصرة".

وتوقع الوزير التوقيع على مذكرة التفاهم خلال الأيام القريبة القادمة "بين الشركة المستثمرة وشركة نفط البصرة".

وبحسب البيان فإنّ حقل "نهر بن عمر" يعد من الحقول الواعدة في جنوب العراق ويبلغ إنتاجه من النفط الخام أكثر من 40 ألف برميل باليوم و25 مليون قدم مكعب قياسي باليوم من الغاز الخام.