تباين المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية عند الإغلاق

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية متباينة، اليوم الاثنين، مع تريث المستثمرين قبيل موسم أرباح الشركات، وبعد الصعود القوي الذي سجلته بورصة وول ستريت في بداية 2018.

© AFP 2017/ Wang Zhao ارتفاع في مؤشرات بورصات الخليج

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 12.87 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 25283.00 نقطة، بحسب وكالة "رويترز".

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.56 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 2747.71 نقطة وهو مستوى إغلاق قياسي مرتفع.

كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 20.83 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 7157.39 نقطة وهو مستوى إغلاق قياسي بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7161.35 نقطة.