ارتفاع مؤشر نيكي في بداية التعامل بطوكيو

بدأ مؤشر نيكي القياسي التعامل مرتفعا، في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الثلاثاء.

© AFP 2017/ Wang Zhao ارتفاع مؤشر نيكي 0.58% في بداية التعامل بطوكيو

وبحسب وكالة "رويترز"، صعد نيكي 0.99 في المئة إلى 23948.97 نقطة.

وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.78 في المئة إلى 1895.08 نقطة.

ومن جهة أخرى أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية متباينة، اليوم الاثنين، مع تريث المستثمرين قبيل موسم أرباح الشركات، وبعد الصعود القوي الذي سجلته بورصة وول ستريت في بداية 2018.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 12.87 نقطة، أو 0.05 بالمئة، إلى 25283.00 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.56 نقطة، أو 0.17 بالمئة، ليغلق عند 2747.71 نقطة وهو مستوى إغلاق قياسي مرتفع.

كما أغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 20.83 نقطة، أو 0.29 بالمئة، إلى 7157.39 نقطة وهو مستوى إغلاق قياسي بعد أن سجل أثناء الجلسة أعلى مستوى له على الإطلاق عند 7161.35 نقطة.