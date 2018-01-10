إدارة ترامب تحظر التنقيب عن النفط قبالة سواحل فلوريدا

قال وزير الداخلية الأمريكي رايان زينكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب لن تسمح بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل ولاية فلوريدا بعد مناشدة من حاكم الولاية.

وقال زينكي في بيان: "أدعم موقف الحاكم بأن فلوريدا متميزة وتعتمد سواحلها بكثافة على السياحة كمحرك اقتصادي. ونتيجة لنقاش مع الحاكم (ريك) سكوت وإدارته، أشطب فلوريدا من خطط أي منصات نفط وغاز جديدة"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".

© Sputnik. Iliya Pitalev مخزونات النفط الخام الأمريكية تهبط 5 ملايين برميل

كانت إدارة ترامب اقترحت، في الأسبوع الماضي، فتح جميع المناطق البحرية المواجهة للسواحل الأمريكية للتنقيب عن النفط والغاز في خطوة تهدف لتعزيز إنتاج الطاقة المحلي، لكنها أثارت احتجاجات من الولايات الساحلية والمدافعين عن البيئة وقطاع السياحة.

ويلغي قرار الإدارة الأمريكية، أمس الثلاثاء، من الاعتبار قطاعا من خليج المكسيك شرق الولايات المتحدة، وهي منطقة قالت شركات التنقيب عن النفط إنها مهتمة باستكشافها لكن ليس بأكملها.

وأعلن سكوت، في الأسبوع الماضي، معارضته لخطة التنقيب، وقال إنه طلب لقاء زينكي.

ويفتح قرار زينكي باستثناء فلوريدا من التنقيب البحري المجال أمام مطالبة حكام آخرين يعارضون التنقيب البحري عن النفط والغاز بحظر مماثل في ولاياتهم.