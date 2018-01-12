"إم.إس.سي.آي" تنوي إدراج أرامكو على مؤشرها السعودي

بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسية تداول"، حسبما نقلت "رويترز".
وتخطط الحكومة السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع نحو خمسة في المئة من "أرامكو" خلال النصف الثاني من هذا العام في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي لأسهم في العالم".
وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، في5 يناير/كانون الثاني، تحويل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، على أن يعتبر القرار نافذًا من أول أيام عام 2018.
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