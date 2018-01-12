"إم.إس.سي.آي" تنوي إدراج أرامكو على مؤشرها السعودي

قالت "إم.إس.سي.آي" لمؤشرات الأسهم العالمية إنها تتوقع إدراج "أرامكو" السعودية على مؤشرها السعودي من وقت الطرح العام الأولي لشركة النفط العملاقة، والذي من المحتمل أن يجتذب تدفقات أموال ضخمة على أسهمها حالما يتم إدراجها في الرياض.

© REUTERS/ Hamad I Mohammed "أرامكو" تخطط لإنشاء أكاديمية لعلوم الطيران في السعودية

وقالت "إم.إس.سي.آي"، مساء أمس الخميس: "إن أرامكو السعودية ستُدرج على مؤشر "إم.إس.سي.آي" السعودية في وقت الطرح العام الأولي طالما أنها تحقق معايير الاستحقاق،

بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في بورصة مؤهلة وشطر سوقي ذي صلة مثل السوق الرئيسية تداول"، حسبما نقلت "رويترز".

وتخطط الحكومة السعودية لجمع عشرات المليارات من الدولارات من خلال بيع نحو خمسة في المئة من "أرامكو" خلال النصف الثاني من هذا العام في ما قد يكون أكبر طرح عام أولي لأسهم في العالم".

وكان مجلس الوزراء السعودي أقر، في5 يناير/كانون الثاني، تحويل شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" إلى شركة مساهمة طبقاً لنظامها الأساسي، على أن يعتبر القرار نافذًا من أول أيام عام 2018.