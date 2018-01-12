سيارات "بي إم دبليو" تحطم الرقم القياسي بمبيعات عام 2017

أعلنت شركة "بي إم دبليو" الألمانية لصناعة السيارات، اليوم الجمعة، تحطيمها الرقم القياسي للمبيعات عام 2017 ببيع 2.463 مليون سيارة، أي أعلى بنسبة 4.1 في المئة من مؤشرات العام الماضي.

© AFP 2018/ Toshifumi Kitamura "بي.إم.دبليو" تعتزم إقامة مسار لاختبار السيارات الذاتية القيادة في التشيك

موسكو — سبوتنيك. جاء في بيان للشركة، زادت المبيعات لشهر كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 8.8 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل حتى 234 ألف سيارة، وباعت الشركة خلال عام 2017 سيارات تحمل علامة "بي إم دبليو" أكثر بنسبة 4.2 في المئة عن العام الماضي أي 2.088 مليون سيارة، ونمت مبيعات هذه الشركة في كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 9.5 في المئة أي حتى 195.9 ألف سيارة.

وحققت مبيعات السيارات الكهربائية الهدف المطلوب وهو 100 ألف سيارة. ووفقا لنتائج العام نما المؤشر بنسبة 65.6 في المئة ليصل حتى 103.1 ألف سيارة، وباعت الشركة في شهر كانون الأول / ديسمبر 13.27 ألف سيارة كهربائية أي أعلى بنسبة 79.5 في المئة من العام الماضي، وانخفضت مبيعات "رولز رويز" خلال عام بنسبة 16.2 في المئة للمبيعات السنوية أي حتى 3.36 ألف سيارة.

وأشارت الشركة إلى نمو صغير في مبيعات السيارات بآسيا، وذلك بنسبة 13.6 في المئة وفقا لنتائج عام 2017، أي حتى 847.5 ألف سيارة وفي شهر كانون الأول/ ديسمبر بنسبة 19.3 في المئة ليصل حتى 77.85 ألف سيارة، ونمت المبيعات في أوروبا بنسبة 0.9 في المئة أي حتى 1.1 مليون سيارة، أما في دول أمريكا الجنوبية والشمالية فانخفض المؤشر بنسبة 2 في المئة.

هذا وتختص شركة "بي إم دابليو" بتصنيع سيارات علامة "بي إم دابليو" وميني وسيارات "رولز رايز" ودراجات نارية بالإضافة إلى المحركات.