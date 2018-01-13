جديد سامسونغ.."غالاكسي إكس" مواصفات ممتازة بتصميم خيالي (صور)

عقدت شركة سامسونغ اجتماعا خاصا على هامش معرض "سيس-2081" المقام في مدينة لاس فيغاس الأمريكية، حيث قدمت النموذج الاولي من هاتفها الذكي الجديد مع شاشة قابلة للطي.

بحسب موقع "ليتسغوديجيتال" فإن الهاتف سيحمل اسم "غالاكسي إكس"، وسيكون بشاشة 7,3 بوصة.

ومن المتوقع أن تبدأ عملية تصنيعه في نوفمبر من هذا العام، حيث سيكون متاحا للبيع في 2019.

Samsung Galaxy X foldable phone unveiled at CES in private event https://t.co/9cI1GsrzVI pic.twitter.com/5Izb4FKo6T — Android Community (@Androids) ١٢ يناير، ٢٠١٨

هذا و تسعى الشركة الى العمل على حل بعض المشاكل التقنية للجهاز قبل إطلاقه، حيث تدرس إمكانية جعل الهاتف قابلا للثني في الإتجاهين.

ووفقا للمعلومات فإن الشركة تقوم بتجربة طي الشاشة 200 ألف مرة، لتتأكد من قدرتها على العمل و صلاحيتها.