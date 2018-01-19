الدولار في أدنى مستوى منذ 3 سنوات ويتجه لأطول موجة خسائر منذ 2015

وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك المستويات اليوم مع تعرضه لضغوط جراء مخاوف من احتمال توقف الحكومة الأمريكية عن العمل. ونزل المؤشر 0.3 بالمئة خلال اليوم إلى 90.243، وهو مستوى أعلى قليلا من الأدنى الذي سجله أمس الخميس عند 90.113. وخسر المؤشر نحو 2% منذ بداية هذا العام.
وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2276 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ 1.2323 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.
وانخفضت العملة الأمريكية 0.5 بالمئة أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.60 ين. وتعافى الين من أدنى مستوى في أربعة أشهر، والذي سجله يوم الأربعاء عند 110.19 ين للدولار، بحسب "رويترز".
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