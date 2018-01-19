الدولار في أدنى مستوى منذ 3 سنوات ويتجه لأطول موجة خسائر منذ 2015

انخفض الدولار قرب أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل سلة عملات، اليوم الجمعة، متجها بذلك صوب الهبوط للأسبوع الخامس، في موجة خسائر قد تكون الأطول منذ مايو/ أيار 2015.

© Sputnik. Oleg Lastochkin الذهب يرتفع مع تراجع الدولار

وذكرت "رويترز" أن العملة الأمريكية تراجعت إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2014 هذا الأسبوع.

وظل مؤشر الدولار بالقرب من تلك المستويات اليوم مع تعرضه لضغوط جراء مخاوف من احتمال توقف الحكومة الأمريكية عن العمل. ونزل المؤشر 0.3 بالمئة خلال اليوم إلى 90.243، وهو مستوى أعلى قليلا من الأدنى الذي سجله أمس الخميس عند 90.113. وخسر المؤشر نحو 2% منذ بداية هذا العام.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.2276 دولار مقتربا من أعلى مستوى في ثلاثة أعوام البالغ 1.2323 دولار الذي سجله يوم الأربعاء.

وانخفضت العملة الأمريكية 0.5 بالمئة أمام نظيرتها اليابانية إلى 110.60 ين. وتعافى الين من أدنى مستوى في أربعة أشهر، والذي سجله يوم الأربعاء عند 110.19 ين للدولار، بحسب "رويترز".