وزير الطاقة الروسي: روسيا أوفت بالتزاماتها أمام "أوبك+" بنسة أكثر من 100 في المئة

أعلن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد، أن روسيا أوفت بالتزاماتها أمام "أوبك+" في شهر كانون الأول/ديسمبر، بنسبة 101 في المئة، وبشكل عام أكثر بقليل من 100 في المئة في لعام 2017.

© Sputnik. Aleksej Vitvitskij سر قلق أوبك من الاحتجاجات الإيرانية

سبوتنيك. وقال نوفاك اليوم الأحد للصحافيين ردا على سؤال بهذا الصدد إن "التزام روسيا بالاتفاق في شهر كانون الأول/ديسمبر 101 في المئة، وبشكل عام في 2017، أكثر بقليل من 100 في المئة.

وأضاف، "أن فائض الاحتياطيات النفطية في السوق، انخفض أكثر من مرتين، بنهاية عام 2017".

وأشار، أن "العام الماضي سمح لنا بتحقيق نتائج مثيرة للإعجاب، حيث أخذت السوق طريق التوازن، وتمكنا معا من تقليل فائض الاحتياطيات لأكثر من مرتين".

وفي سياق آخر، أعلن نوفاك، أن ميزان العرض والطلب في سوق البترول يجب أن يتعافى هذا العام.

وقال نوفاك للصحافيين على هامش اجتماع لجنة الرصد الوزارية المشتركة والذي ينعقد في العاصمة العمانية مسقط "نحن نعتقد أنه في هذا العام يجب أن تكون السوق متوازنة، متى سيحدث هذا، سنرى، الآن هناك توازن جيد، الحد من بقايا النفط في العالم كله".