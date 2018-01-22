الأسهم الأمريكية تقفز لمستويات قياسية مع قرب إنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية لمستويات قياسية مرتفعة اليوم الإثنين 22 يناير/ كانون الثاني.

ارتفعت المؤشرات مع توصل المشرعين الأمريكيين إلى اتفاق لإنهاء إغلاق الحكومة الاتحادية، حسب "رويترز".

وقال تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ يوم الاثنين إن المشرعين الأمريكيين توصلوا إلى اتفاق لإعادة فتح الحكومة الاتحادية بعد ثلاثة أيام من إغلاق أثاره مأزق بشأن الهجرة وأمن الحدود.

وأضاف شومر قائلا: "سنصوت اليوم لإعادة فتح الحكومة".

وقال إنه توصل إلى ترتيب مع ميتش مكونيل زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ لإتاحة تمويل للإبقاء على عمليات الحكومة حتى الثامن من فبراير/ شباط.

وكانت المؤشرات الرئيسية للأسهم في بورصة "وول ستريت" قد تراجعت في بداية جلسة التداول اليوم الاثنين متأثرة بخسائر لأسهم بوينج وأبل وجنرال الكتريك مع دخول إغلاق الحكومة الأمريكية يومه الثالث.